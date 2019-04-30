غنى لفيروز بالعربي وحضر ختام الجونة .. 11 معلومة عن التركي بطل "حريم السلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان التركي هاليت إرجنتش، أو خالد أرجنتش، والمعروف لدى الجمهور العربي بشخصية السلطان سليمان التي جسدها في مسلسل "Magnificent Century" عام 2011، والذي عرفه الجمهور العربي من مسلسل "حريم السلطان"، ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن خالد أرجنتش بطل "حريم السلطان" في ذكرى ميلاده :

- وُلد أرجنتش في 30 إبريل عام 1970، في اسطنبول.

- التحق هاليت بكلية الهندسة المعمارية والبحرية وعلوم البحار في عام 1989.

- قدم العديد من الأعمال الهامة منها "الملاك الأسود"،Böyle miyle mi Olacaktı" "، "عليا"، "Zerda"، "Dedem Gofret ve Ben"، "Esir Şehrin İnsanları" والعديد من المشاريع التلفزيونية الناجحة، كما قام بدور البطولة في مسلسل تلفزيوني يسمي "Binbir Gece".

- حصل على شهرته الحقيقية بمسلسل "حريم السلطان" بـ 4 أجزاء، وتدور أحداثه عن الخليفة المسلم سليمان القانوني، وأنتجه تيمور صافجي حسب رواية ميرال أوكاي، وعُرض على القناة التلفزيونية التركية "شو تي في" أسبوعيا وقناة "ستار تي في" التركية، وحقق المسلسل نجاحًا ساحقًا بتركيا ليتم عرضه في عدة دول مدبلجاً باللهجة السورية.

- في الدبلجة السورية، قام بصوته الفنان خالد القيش، وهو الممثل السوري الذي أدى شخصية عياش ابن ربيعة رضي الله عنه، في مسلسل "عمر".

- تزوج آرجنش من "برقوزار كوريل" بعد نجحا معا في (ويبقى الحب) وهي بطلة مسلسل (أغنية حب)، وشاركا معا في مسلسل "إنت وطني".

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خالد أرجنتش

- أكدت الصحف التركية أن أرجنتش وزوجته قد اتفقا مع عدد من رؤساء الأحياء في بعض المناطق الفقيرة في تركيا على مساعدة العائلات الفقيرة فيها بتقديم وجبات الإفطار لهم بشكل يومي طوال شهر رمضان، وهو ما أثار حالة من الإعجاب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

- أثار مشهد اغتصاب عسكري يوناني لـ "عزيزة" التي تؤدي دورها بيرجوزار في المسلسل، غضب الشارع التركي، حيث تم تصوير المشهد بعنف، ووصفه المشاهدين الأتراك بالقاسي، فيما رأي البعض أنه ضروري في سياق الأحداث.

- حضور حفل ختام مهرجان الجونة، السينمائي الدولي

- قام خالد بغناء أغنية "بنت الشلبية" للسيدة فيروز على خشبة مسرح البحرين الوطني، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في دورته الـ11، ضمن أمسية نظمتها هيئة الثقافة والآثار.

خالد يغني لفيروز

- شارك خالد في الفيلم المصري "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، وسيُعرض في عيد الفطر المقبل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

- قال المنتج وليد منصور، إن أجر النجم التركي خالد يساوي ثلث أجر الفنان أمير كرارة، وهذا يؤكد أن أجره أقل بكثير من أي فنان مصري، بالرغم من نجوميته الكبيرة.