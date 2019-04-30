عمرو عرفه يوجه رسالة لـ "شريف مدكور" بعد إعلان أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص المخرج عمرو عرفه، على دعم الإعلامي شريف مدكور، بعد تأكد إصابته بورم في القولون، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

ونشر "عرفه" صورة للشيف علاء الشربينى، بصحبة الإعلامي شريف مدكور خلال زيارته له بمنزله وكتب:"حمد الله على سلامتك يا شريف وربنا يجازيك يا علاء بكل خير".

يُذكر أن الإعلامي شريف مدكور، أعلن تحديه للمرض، بعودته لتقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف" داخل ستديوهات قناة الحياة الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.