قبل رمضان.. مسرحية جديدة لـ"مسرح مصر" على إم بي سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لقناة "إم بي سي مصر" بموقع إنستجرام، برومو مسرحية جديدة من "مسرح مصر"، لعرضها قبل رمضان. وكتب الحساب في تعليقه على البرومو:"مسرحية جديدة من "مسرح مصر" بانتظاركم الجمعة الساعة 8 مساءًا". "مسرح مصر" عبارة عن نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، تحمل كل حلقة اسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر، عُرِض لأول مرة في 17 يناير

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