محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استأنف نجم "مسرح مصر" الفنان كريم عفيفي تصوير مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بعد عودته من وعكته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا. ونشر الفنان علي ربيع مقطع فيديو له مع كريم عفيفي من كواليس التصوير عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وكان كريم عفيفي قد نقل إلى المستشفى الأسبوع الماضي عقب تعرضه لضربة شمس أثناء التصوير، وحصل على إجازة لعدة أيام.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول ظهور لنجم "مسرح مصر" بعد خروجه من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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