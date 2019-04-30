أحمد زكي طلب منها الزواج وهاجمت الفخراني وتعرضت للضرب.. حكايات رغدة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرصت المذيعة بسمة وهبة على الدعاء للفنانة رغدة بالشفاء بعد إصابتها بوعكة صحية، كما طلبت من جمهور بالدعاء لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت بسمة صورة لها مع رغدة من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "شيخ الحارة"، وعلقت عليها قائلة: "ألف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة.. برجاء الدعاء للفنانة رغدة، التي أصيبت بوعكة صحية وتحتاج الدعاء.. سلامتك من الآه"

ونرصد لكم في هذا التقرير المواقف والحكايات المثيرة للجدل لرغدة:

هاجمت يحيى الفخراني بسبب السفير الإسرائيلي

علقت الفنانة الكبيرة رغدة على واقعة حضور السفير الإسرائيلي للعرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة "، والتي قام ببطولتها الفنان يحيي الفخراني، إذ أكدت أن سفير إسرائيل لا يجرؤ على حضور مسرحيتها "الأم الشجاعة"، التي كانت تُعرض على مسرح ميامي.

وقالت رغدة إن هذا الأمر لو كان حدث معها لكانت اتخذت قرارا بوقف العرض، حتى تطرد السفير الإسرائيلى بنفسها أولا.

كان السفير الاسرائيلي قد فاجأ القائمين على مسرحية "ليلة من الف ليلة" بحضوره للعرض، وقام المعاونون له بحجز تذاكر دون إبلاغ القائمين على المسرح.

تهاجم يحيى الفخراني

- علاقتها بأحمد زكي

قالت الفنانة رغدة، إن الفنان الراحل أحمد زكي، طلب منها الزواج خلال أيامه الأخيرة، مضيفة، خلال برنامج "ولا تحلم" المذاع عبر قناة الحياة: "أحمد كان بيحبني، وطلب مني الزواج في آخر أيامه، خاصة إنني كنت أرافقه دائما، وقال لي أريد أن أسكت الناس، ولكنني رفضت حتى لا يفسر أحد ذلك بشكل خاطئ".

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وتابعت رغدة: "شاركت معه في 4 أفلام، وشعرت أنهم أكثر من 400 فيلم، وكان بيني وبين زكي تجانس، وكان يعتبرني نصفه الثاني، وكنت ارتاح له كثيرا وافهمه قبل ما يقول ما يريد".

في برنامج "ولا تحلم"

رغدة وبشار الأسد

في عام 2016، حلت الفنانة رغدة ضيفة في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وقالت: "لو تنحى بشار الأسد عن الحكم سأعتبره خائنا، ولم أستفد أي شيء من بشار الأسد، ولي نصيب في سوريا فقط".

وتابعت خلال اللقاء: "طظ فى الأمم المتحدة وفى الصليب الأحمر وما يقولونه عن سوريا، والجيش السورى أنحاز للشعب ويدفع من دمائه دفاعا عن السوريين".

رغدة وبشار الأسد

طظ في الصليب الأحمر

وألقت الفنانة رغدة، في وقت أزمة سوريا والغضب العربي من بشار الأسد، قصيدة شعرية في المجلس الأعلى للثقافة داخل مبنى دار الأوبرا، مدحت فيها بشار الأسد، الأمر الي أثار الحضور ضدها، وتعدى البعض عليها بالضرب.