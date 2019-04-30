محمد علاء بثلاثة وجوه في رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان محمد علاء في الموسم الرمضاني المُقبل، من خلال ثلاثة أعمال فنية، هي "حرملك"، "زي الشمس" و"قمر هادي".

يجسد علاء دور "سليم بك" في مسلسل "حرملك" ويضم المسلسل أكثر من 60 ممثل، من بينهم: جمال سليمان ودرة وباسل الزارو ونبيل عيسى.

تم تصوير المسلسل بعدد من الدول منها الإمارات ولبنان وتركيا، ويتكون من 60 حلقة، يعرض 30 حلقة منها في رمضان، و30 بعد الشهر الفضيل. ومن المقرر عرضه على عدة قنوات، منها: قناة TEN، و"MBC1"، و"لنا"، و"Ldc"، و"LBCI".

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كما يشارك في مسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة، وذلك بعدما وقع اختيار المخرج رؤوف عبدالعزيز عليه، لتقديم أحد الأدوار المحورية خلال المسلسل، فضلًا عن ظهوره الخاص في مسلسل "زي الشمس".

"قمر هادي" من بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، مؤمن نور، هاجر عفيفي، آية سماحة، هايدي رفعت، كريم سرور، ياسمين، ورحاب عرفة. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علاء تألق من خلال عدة مسلسلات، منها: "سابع جار"، و"اختفاء" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية.