كورتني كارداشيان تحتفل بـ”شم النسيم” في أهرامات الجيزة.. شاهد!

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان، بمناسبة أعياد شم النسيم، بزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث التقطت العديد من الصور، وبدت عليها علامات السعادة. وجاءت إطلالة كورتني كارداشيان، رياضية؛ إذ ارتدت تي شيرت أبيض اللون وبنطالًا مموهًا، مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة يد، وظهرت في إحدى الصور وهي تحمل كاميرا، تلتقط فيها صورًا تذكارية خاصة بها.
وشاركت كورتني كارداشيان، متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، مجموعة من الصور خلال زيارتها ودخولها للهرم الأكبر خوفو، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “يوميات سفري إلى القاهرة”.
يُذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها كورتني كارداشيان، إلى مصر؛ إذ سبق وقامت بزيارتها منذ حوالي عامين.
ومن المعروف أن منطقة أهرامات الجيزة تحظى برواج سياحي وإقبال من المشاهير خلال الفترة الماضية، حيث سبق وزارها عدد من مشاهير الكرة والفن منهم: “ويل سميث، نيكولاس كيدج، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو”.
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