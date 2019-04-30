نجوم الأوبرا فى حجرة الإسكندرية بأعظم المؤلفات العالمية

أعظم المؤلفات العالمية يستضيف أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تحت إشراف مديره الفنى الدكتورة نيفين المحمودى نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى فى حفل يقام بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة ومصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 3 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

و يتضمن البرنامج احدى مؤلفات الأرجنتينى استور بياتسولا بعنوان ليبراتانجو الى جانب مختارات من اشهر المسرحيات والاعمال الغنائية العالمية منها: "طريقي"،

"أشعر أننى جميلة"، "كان من الممكن أن أرقص طوال الليل"، "اللحن"، "مسرف كبير"، "غرباء فى الليل"، "أحضره للمنزل"، "اٌه يا شمسي"، "الحلم المستحيل"، "سانتا لوتشيا"، أداء إيمان مصطفي، تحية شمس الدين، عبد الوهاب السيد، انجي محسن، جيهان فايد، وليد كريم، مصطفي محمد، جاكلين رفيق، نسرين رشدي، الهامي أمين، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم، أسامة علي.

يشار أن أوركسترا حجرة أوبرا

الإسكندرية تأسس عام 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة كما شارك فى مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات . اما فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسميا في أبريل 1964وقدمت مجموعة من العروض المتميزة وتوالت نجاحاتها إلى أن احترقت دار الأوبرا عام 1971 وكافحت الفرقة لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على مسرحى الجمهورية وسيد درويش بالاسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات جديدة منها صبحي بدير ، رضا الوكيل ، إيمان مصطفى ، نيفين علوبة وحنان الجندى ليكملوا الرسالة وأصبح ريبرتوارها يضم 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية .