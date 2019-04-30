القومية تغنى من زمن الفن الجميل بالأوبرا

مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 مايو على المسرح الكبير منها: "العيون السود"، "الحب اللى كان"، "مداح القمر"

لـ بليغ حمدى، "ايه انكتب لى" لـ محمد عبد الوهاب ، "مال القمر" لـ محمد فوزى ، "غلطة وحدة" لـ محمد الموجى، "هجرتك" لـ رياض السنباطى، أداء أميرة سعيد، أشرف وليد، غادة اٌدم، خالد عبد الغفار، بلال فوزى، هند النحاس، أحمد سعيد، حسناء.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.