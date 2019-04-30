شاهد.. بيتر ميمي يكشف جنسيات فريق عمل "كازبلانكا"

كشف المخرج بيتر ميمي عن جنسيات فريق عمل فيلم "كازبلانكا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "شكرا لكل فرق الاكشن اللى اشتغلت معانا فى فيلم (كازابلانكا) و خرجت شكل جديد من الاكشن غير معتاد.. كابتن عمرو ماكجيڤر و كالين و بومبا و جوما من بلغاريا - مطاردات ميناء

الاسكندرية.. كابتن احمد عبداللاه وفريقه ، جميع المشاهد القتالية فى الفيلم و دوبليرات الفيلم كله و السباحين و رجالة الباركور كالا من بلغاريا و فريقه بوبى و تيشو.. مشاهد الاقتحامات و المشاهد القتالية بالمغرب سيدريك من فرنسا و فريقه چوزيڤو فيصل .. جميع مطاردات شوارع المغرب دانى من الدنمارك .. مشاهد السيارات فى البحر الاحمر و سفاجا و الجبال مفرقعات و انفجارات و اسلحة هانى المغربى.

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، دلال عبدالعزيز، محمد مفتاح، أحمد داش، محمود البزاوي، مي حسن، جيهان خليل، سلمى جلال، أحمد جمال سعيد، و من تأليف هشام هلال.