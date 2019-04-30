شاهد.. التيلر الرسمي لـ "سونيك القنفذ"

طرحت الشركة العالمية باراماونت بيكتشرز التيلر الرسمي لفيلم "Sonic the Hedgehog"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". يذكر أن فيلم "سونيك القنفذ" بطولة كل من تيكا سومبتير، آدم بالي، بين شوارتز، نيل ماكدونو، جيمس مارسدن، جيم كاري، و من تأليف باتريك كيسي، و إخراج جيف فاولر.

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