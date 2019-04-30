شاهد.. نجم مسرح مصر يطرح البرومو الرسمي لـ "الواد سيد الشحات"

طرح النجم محمد عبد الرحمن البرومو الرسمي لمسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي، و بطولة كل من أحمد
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