الأسبوع المقبل.. محمد الشرنوبي يحل ضيف "حكايات لطيفة"

يحل النجم محمد الشرنوبي ضيف برنامج "حكايات لطيفة"، حيث طرحت النجمة لطيفة برومو الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة عليه: "استنوا حلقة جديدة مع النجم الشاب محمد الشرنوبي يوم الخميس الساعة ٩ مساءً علي علقت كاتبة عليه: "استنوا حلقة جديدة مع النجم الشاب محمد الشرنوبي يوم الخميس الساعة ٩ مساءً عليقناة dmc TV و قناة أبوظبي وقولولي مستنين تسمعوا أغاني إيه". يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي طرح مؤخرا ألبومه بعنوان "زي الفصول الأربعة"، و يضم الألبوم 10 أغنيات أبرزهم: "زي العادة"، "نقول مبروك"، "حتة من الخيال".

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