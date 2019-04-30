بالفيديو.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ "زلزال"

طرح النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني المقبل "زلزال" بعنوان "سيبونا بقى في حالنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من غناء النجم الشعبي أحمد شيبة، وكلمات صلاح عطية، و ألحان سيد راضي ، و توزيع طه الحكيم.
يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم
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