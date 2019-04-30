بالفيديو.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ "زلزال"

طرح النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني المقبل "زلزال" بعنوان "سيبونا بقى في حالنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من غناء النجم الشعبي أحمد شيبة، و

كلمات صلاح عطية، و ألحان سيد راضي ، و توزيع طه الحكيم.

يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم

فخر، و بطولة كل من ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.