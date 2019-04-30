بالفيديو.. شيرين تكسر حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة في 3 أيام

كسرت النجمة شيرين حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة في 3 ايام، وذلك منذ طرحها أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، عبر قناتها الرسمية بموقع

الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات علي المولى، و ألحان صلاح الكردي، و توزيع جيمي حداد.

يذكر أن المطربة شيرين طرحت مؤخراٌ أغنيتها بعنوان "أبو الرجالة"، و هي من كلمات أيمن بهجت قمر، و ألحان خالد عز، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة استماع عبر موقع "يوتيوب".