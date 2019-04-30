من هي سيدة الأعمال المتهمة بالفيديو الإباحي الجديد؟

طالتْ تُهم الفيديوهات الجنسية، للمخرج خالد يوسف، سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، بعد ساعات من اعتراف الفنانتين، منى فاروق، وشيما الحاج، بأنهما تزوّجا المخرج الشّهير، وعضو مجلس النّواب، وتمّ تصويرهما دون وعي، أو إدراك منهما.

قرّرتْ النيابة العامة المصرية، حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، 4 أيام على ذمّة التحقيق، بتهمة الظهور في فيديو جنسيّ، مع البرلماني والمخرج المعروف، خالد يوسف، ولكنّها أكّدتْ بأنها سوف تقدّم عقد الزّواج العرفيّ قريبًا، لجهات التحقيق.

وقالت سيدة الأعمال، أمام نيابة مدينة نصر، شرق القاهرة، إنّها كانت متزوجة من المخرج، خالد يوسف عرفيًا، عام 2015، ولا تعرف من المتورِّط في تسريب الفيديو الإباحيّ.

منى الغضبان، تُعرِّف نفسها، بأنّها استشاري صحّة نفسيّة بالطاقة الحيويّة، وخبيرة التفكير اللاوعي، كما تُعرِّف نفسها، أنّها باحثة في الطاقة غير المرئية، ومتخصّصة فى تنمية مهارات التفكير الإيجابيّ.

وحصلت الغضبان، على شهادة بكالوريوس بالحقوق، من جامعة القاهرة، كما حصلتْ على دكتوراة في الصّحّة النفسيّة، من جامعة نيوريوك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول، إنّها تعمل على ممارسة معتمدة لتطوير الوعي، وتحرير المشاعر، واختبار الاستشارة الروحية، وممارسة لقراءة الخريطة الفلكية بعلم الألوان، وممارسة للتنويم الإيحائيّ.

Advertisements

وعملتْ الغضبان، كمحلّل معتمد للأصل النفسيّ للأمراض العضوية، وأيضًا، كمعالج معتمد بالطاقة من المؤسسة الدولية بالفلبين، ومعالج معتمد لتقنيات وتأملات إدراك الرّوح والذّات، من المؤسسة الدولية بالفلبين.

واعترفتْ سيدة الأعمال المتّهمة بالتّورّط في فيديو إباحيّ، أمام نيابة أوّل مدينة نصر، بأنّها هي التى ظهرتْ بالفيديو، مع خالد يوسف.

وكان المحامي أسامة عبده زهران، قال، إنّه يوم 15 كانون الأول سنة 2015 تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، ضدّ المخرج، خالد يوسف، بتهمه استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل، وممارسة الجنس معهنّ، وتحريضهنّ على الفسق، وتصويرهنّ في حفلات جنس جماعيّ، وأنّه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورًا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا، جميعها للمخرج، خالد يوسف، وبصحبته الفنانات والفتيات.

وجاء ذلك عقب تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديوهات جنسية فاضحة، دفعتْ إدارة الآداب بوزارة الداخلية في مصر للتّحرّك، وإلقاء القبض على السيّدات الموجودات بها، وهنّ: منى فاروق، وشيما الحاج، وأخيرًا منى الغضبان، بصحبة شخص لم يظهر بوجهه، إلا أنّ الاعترافات الخاصّة بالفنانتين، تشير إلى خالد يوسف.

وألقتْ أجهزة الأمن، القبض على الفنانتين: منى فاروق، وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلاً فاضحًا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحيّ لهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وجدّدتْ النيابة العامة، خلال الساعات الماضية حسبهما 15 يومًا.