كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ثلاثية محمد علاء في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك النجم محمد علاء في الموسم الدرامي المقبل، من خلال ثلاثة أعمال فنية متميزة، تخوض سباق رمضان 2019.

أول هذه الأعمال المسلسل التاريخي "حرملك"، والذي يجسد خلاله دور "سليم بيك"، ويضم المسلسل أكثر من 60 ممثلا، من بطولة جمال سليمان ودرة وباسل الزارو ونبيل عيسى.

تم تصوير المسلسل بعدد من الدول منها الإمارات ولبنان وتركيا، ويتكون من 60 حلقة، يعرض 30 حلقة منها في رمضان، و30 بعد الشهر الفضيل. ومن المقرر عرضه على عدة قنوات، منها قناة TEN، و"MBC1"، و"لنا"، و"Ldc"، و"LBCI".

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كما يقدم "علاء" دورًا متميزًا من خلال مسلسل "قمر هادي" مع النجم هانى سلامة، وذلك بعدما وقع اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز عليه، لتقديم أحد الأدوار المحورية خلال المسلسل، فضلًا عن ظهوره الخاص في مسلسل "زي الشمس".

"قمر هادي" من بطولة هاني سلامة، داليا مصطفي، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، مؤمن نور، هاجر عفيفي، آية سماحة، هايدي رفعت، كريم سرور، ياسمين، ورحاب عرفة. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علاء تألق بشدة من خلال عدة مسلسلات منها "سابع جار"، و"اختفاء" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية.

