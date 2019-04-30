كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة "السبكي" تحذف الحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" بعد تسريبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شركة السبكي للإنتاج الفني، تمكنها من حذف الحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم تسريبها على أحد المواقع الخاصة بالأفلام والمسلسلات.



وقالت الشركة "تمكنا من السيطرة الكاملة على حذف الحلقة الأولى من مسلسل سوبر ميرو بعد تسربها على أحد المواقع".

مسلسل سوبر ميرو، بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وأحمد سلطان، من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.