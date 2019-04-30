كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازن حايك: عرض "زلزال" لا يعني انتهاء الخلاف مع محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مازن حايك، المتحدث الرسمي لـ (مجموعة قنوات mbc)، أن إدارة القناة تفرق بين الأمور القانونية، وبين التعامل مع الجهة المنتجة لمسلسل "زلزال"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وذكر "حايك"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج المواهب العربية “Arabs Got Talent”، الذي عقد مساء السبت، حول سبب عرض مسلسل “زلزال” عبر شاشة قناة “mbc 1” ، على الرغم من وجود خلاف بين الفنان محمد رمضان، وبين إدارة القناة، أن الخلاف مع “رمضان” لا يزال قائمًا أمام المحكمة، بسبب إخلاله بتعاقده مع mbc، وتقديم عدة مسلسلات بعد مسلسل "الأسطورة".

وتابع أنه ما دام مستوى مسلسل “زلزال” جيدًا، فلا مانع من التعاقد مع الجهة المنتجة للمسلسل؛ لأن ذلك ليس له علاقة بـ “محمد رمضان” الذي لم ينتهِ الخلاف معه حتى الآن.