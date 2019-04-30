كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا هاجم الجمهور mbc ومسلسل العاصوف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار المقطع الدعائي لمسلسل العاصوف الجزء الثاني، الذي نشره الفنان ناصر القصبي، جدلا واسعا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمقاطعته.

ويعرض المسلسل في هذا الجزء حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة في عام 1979، فخرجت مطالبات من قبل ناشطين يطالبون بمقاطعة المسلسل.

ودشن مغردون هاشتاق (قاطعوا عاصوف MBC) على موقع التواصل ”تويتر“، وعرضوا آرائهم حول العمل الفني.

وعلق أحد المغردين قائلا: "مدري ليه زعلانين يعني ما زعلتو يوم صور أمهاتنا كاشفات بيت اخوان رجالهم والجار يستبيح حرمة جاره زعلانين علشان بيتكلم عن حادثة حصلت والعالم أجمع يعلم فيها".

وأضاف آخر: "بصراحة المسلسل دراميًّا مميز لكن فيه مغالطات تاريخية واجتماعية فلا يصلح أبدًا كمرجع لتاريخ الرياض بذلك الوقت".

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في حين رأت "تهاني" أن "حادثة جهيمان من الأحداث التاريخية المهمة التي يجب أن يطلع عليها الجيل الجديد".

وتابع ثالث قائلا: ”لم تجبر القنوات الفضائية أحدًا على مشاهدتها، الخيار مفتوح للجميع والموضوع أبسط من الممكن، من يرغب أن يشاهد يشاهد، ومن لا يرغب أن يشاهد لا يشاهد سهلة جدًّا".

فيما قال رابع: ”المفروض نقاطع كل القنوات في رمضان ونتفرغ لما هو أهم من ذلك في هذا الشهر الفضيل“ أما المسلسلات ”لاحقين عليها بتنعاد بعد رمضان“.

يذكر أن حادثة اقتحام الحرم المكي وقعت يوم الـ20 من نوفمبر1979، أي قبل 40 عامًا، إذ اقتحم نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ ”الجماعة تحمل أفكار إرهابية “، الحرم المكي فجرًا وسيطروا عليه بقوة السلاح، معلنين عن ظهور ”المهدي المنتظر“ المزعوم.

ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم الذي احتجز فيه آلاف المصلين، بعد نحو أسبوعين، لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقبض على الباقين ومن ثم إعدامهم، بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين.