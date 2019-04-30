كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمتد "حرملك" لمواسم رمضانية على خُطى "باب الحارة"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتدُّ المنافسة بين شركات الإنتاج خلال المواسم الرمضانية، ويراهن صنّاع هذه الأعمال عليها من أجل جلب مشاهدات عالية، فيما يستثمر آخرون نجاح أي عمل بإنتاج أجزاء منه مثلما حدث مع مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، والذي كان من المقرّر أن يتكوّن من جزأين فقط لكنه امتد إلى 10 أجزاء، ومثلما حصل أيضًا مع مسلسل "الهيبة" والذي امتد إلى 3 أجزاء.

وبالرغم من عدم بدء الموسم الرمضاني بعد، إلا أن مسلسل "حرملك" استطاع لفت الأنظار إليه بسبب تشابه فكرته نوعًا ما مع المسلسل التركي الشهير حريم السلطان.

وبهذا الخصوص كشفت بعض المصادر أن العمل المكوّن من 60 حلقة ستُعرض أول 30 حلقة منه في رمضان على أن يستكمل بقية حلقاته بعد رمضان مباشرة.

وكشفت المصادر كذلك أن هناك جزءًا ثانيًا تم الانتهاء منه بالفعل وسيتم عرضه في رمضان 2020، على أن يتم كتابة جزأين جديدين "ثالث ورابع" للمواسم المقبلة، وأن يشهد كل جزء انضمام نجوم جدد، وخروج نجوم وانتهاء قصتهم، ليحل كبديل عن مسلسل البيئة الشامي "باب الحارة" والذي بدأ يفقد بريقه وخرج من قناة الـMBC.