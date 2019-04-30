كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرين عبدالنور ونادين نجيم ينقلان المنافسة من الدراما للبرامج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الموسم الرّمضانيّ المقبل، مُنافسة قويّة بين النجمتين، سيرين عبدالنور، ونادين نجيم، وذلك لمشاركة عبدالنور الفنان السّوريّ، تيم حسن بطولة مسلسل "الهيبة – الحصاد"، والذي كانت نجيم قد شكّلتْ معه ثنائيًا مميّزًا في دراما رمضان خلال عدد من الأعمال، وممّا يزيد من المنافسة بينهما، مشاركة النجمتين في عملين من إنتاج شركة الصباح.

وبدأتْ شعلة المُنافسة بين النجمتين مُبكرًا جدًا، فبعد الضجّة التي أثارها جمهور عبدالنور، باتّهام نجيم بتقليدها في أحد البوسترات، الأمر الذي دفع نجيم للرّدّ بقوّة، وتوجيه رسالة مُبطّنة إلى منافستها، واتّجهت الحرب بينهما إلى أرض البرامج، للظّهور في أهمّ البرامج اللبنانيّة، قبل بدء الموسم الدراميّ الرمضانيّ.

فبعدما أعلنتْ سيرين عبدالنور، عن ظهورها في حلقة يوم الجمعة من برنامج "بيت الكل"، الذي يقدّمه اللبنانيّ، عادل كرم ، بنشرها فيديو طريف، تروّج من خلاله للحلقة. كشفتْ نادين نجيم عن تعرّضها لمقلب طريف خلال كواليس تصويرها مسلسلها، مُعلنه، أنّه سُيعرض في حلقة اليوم من برنامج "مِنا وجر"، التي ستحلّ ضيفة عليه.