شاهدوا صاحب “شرطة المشاهير” راغد قيس إلى مثواه الأخير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:57 مساءً - ودع الجسم الصحافي والفني اليوم صاحب صفحة شرطة المشاهير الصحافي ​راغد قيس​ في بلدته كفرحيم في منطقة الشوف. أقارب واصدقاء رافقوا راغد الشاب الطموح والثائر على الخطأ والجريء للمرة الاخيرة الى مثواه الأخير .



وكانت امس قد ضجت وسائل التواصل الإجتماعي منذ لحظات بخبر وفاة ​راغد قيس​ حيث أعرب العديد من زملائه عبر صفحاتهم عن حزنهم وصدمتهم، فيما أشارت المعلومات ان وعكة صحية قد ألمت به منذ حوالى الشهر وارتفعت حدتها بالايام الاخيرة الى ان توقفت الكلى عن العمل .

يشار إلى أن قيس حقق نجاحاً كبيراً من خلال صفحته “شرطة المشاهير” التي عمد فيها إلى إنتقاد الفنانين بطريقة ساخرة، ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون.



