منى زكي ورانيا يوسف وأحمد السعدني يحتفلون بشم النسيم على شواطئ الغردقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة جمعتها بالنجوم خلال تواجدهم في منطقة الجونة بالغردقة.

وظهرت رانيا يوسف، إلى جانب الفنانة منى زكي، والفنان أحمد السعدني، والإعلامية إنجي علي، والسيناريست تامر حبيب، وحرص الجميع على الاختفاء بملاءة سرير لإخفاء ملابس البحر التي يرتدونها، خاصة الفنانة منى زكي التي لم تظهر أي شيء من جسدها.

كما لجأت رانيا يوسف، لخاصية إلغاء التعليقات على الصورة وذلك حتى تتجنب تعليقات الجمهور الناقدة.

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من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف، في تصوير مسلسل «وبينا معاد»، وذلك لعرضه في شهر رمضان المقبل ويشاركها البطولة الفنانة غادة عادل.

أما الفنانة منى زكي، فشاركت مؤخرًا مؤخرا في عرض أزياء دار كريستيان ديور، لمجموعة أزياء الربيع، والمقام فعالياته بدبي.

وشهد العرض حضور عدد من النجوم من بينهم الفنانة التركية مريم أوزيرلي، والفنانة يسرا، والفنانة نيللي كريم، والفنان السوري عابد فهد، وزوجته الإعلامي زينة اليازجي، والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وكذلك الفنانة فاليري أبو شقرا، والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.