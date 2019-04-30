شاهدوا مشهد تمنى نور الشريف أن يُعرض يوم وفاته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:57 مساءً - في ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، نُشر فيديو قديم يكشف عن وصيته التي أوصى بإذاعتها يوم وفاته.

وتحدث نور الشريف، خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية عن مشهد وفاة عمر بن عبدالعزيز، الذي جسده في مسلسل يحمل نفس الاسم وعرض في عام 1994، وتمنى أن يذاع هذا المشهد يوم وفاته، قائلًا: «أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد».

وأضاف، عن مشهد وفاة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، في العمل معتبرًا أنه لحظة تنوير رباني، وأنه من أهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي دامت نحو 45 عامًا.

يذكر أن الفنان نور الشريف، ولد يوم 28 إبريل، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك علي المسرح، بدأ حياته الفنية عام 1967 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول علي دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

وحرص عدد من النجوم على إحياء ذكرى ميلاده، ومنهم الفنانة سمية الخشاب، والتي قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: «انهاردة عيد ميلاد أغلى وأحن وأطيب إنسان في العالم الأستاذ الفنان الكبير نور الشريف، الله يرحمك وحشتنا أوي، الفاتحة يا جماعة لو سمحتوا».