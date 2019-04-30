شكرا لقرائتكم خبر عن أبريل أصعب شهور السنة على محبى GOT و Avengers .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه متابعو مسلسل Game Of Thrones، وسلسلة أفلام Avengers، شهرا عصيبا، مع خسارة مجموعة من شخصياتهم المفضلة، بالإضافة إلى انتهاء سلسلة الأفلام التي تعلق بها الكثير على مر السنوات.

حيث شهد مسلسل Game Of Thrones حلقة ملحمية، والتي طرحت فجر الاثنين الماضى، التي دارت حول حرب ملك الليل وجيشه ضد "جون سنو"، و "دينيريس تاريجريان"، والذى راح ضحيتها أربعة من الشخصيات التي تعلق بها الكثير من متابعى المسلسل من حول العالم.

وفقد المتابعون "إد توليت" و "ليانا مورمنت"، و "بريك دوندوريان"، وآخرهم سير "جورا مورمنت"، وهذا ما ترك المشاهدين في حالة صدمة، خاصة بسبب الأدوار المهمة التي ظهروا بها منذ المواسم الأولى في المسلسل، وتعلق بها الكثير، ومن المقرر أن ينتهى عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل يوم 20 مايو المقبل.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.



Game Of Thrones

أما عن فيلم Avengers: Endgame، فكانت الصدمة لكثير من مشاهدى الجزء الرابع والأخير من السلسلة التي بدأ طرحها في عام 2012، لتنتهى هذا العام، بعد طرح أربعة أفلام، التي دارت حول مجموعة من الشخصيات الخارقة التي تسعى لحماية الكوكب من أي من الأعداء الخارجين أو الداخلين.

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ولكن شهد الجزء الرابع والأخير صدمة بعد قتل "Iron Man" الذى يؤدى دوره " روبرت داوني جونير" أثناء الحرب مع "ثانوس"، والذى يعد واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا على المشاهدين الذين تعلقوا بالشخصية سواء في سلسلة Avengers، أو في الأفلام المنفردة التي طرحت عن الفيلم، جنبا إلى جنب مع موت "Black Widow" التي كانت تقوم بإداء دورها "سكارليت جوهانسون"، أثناء جمع الأحجار اللانهائية، وبجانب ذلك، شهد الفيلم تقدم عمر "Captain America " الذى يؤدى دوره " كريس إيفانز" مع نهاية أحداث الفيلم.



Avengers: Endgame

يحقق الفيلم أعلى الإيرادات في تاريخ أفلام مارفل، مع وصولها إلى مليار وحوالى 300 مليون دولار أمريكى منذ طرحه من يوم 24 إلى 26 أبريل الجارى في مختلف الدول حول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أرقام عالية في فترة قصيرة.

ودار الجزء الجديد حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

ودارت أحداث الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.