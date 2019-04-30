"سيبونا فى حالنا بقى" الأغنية الدعائية لمسلسل زلزال لأحمد شيبة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ياللى شاغلين بالكم بيا هو أنا بس شاغلكو فى إيه، ماسكين سيرتى كل شوية، عمال على بطال كده ليه".. بمثل هذه الكلمات فاجأ نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة جمهوره بإطلاق أجدد أغانيه "سيبونا فى حالنا بقى"، الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل زلزال من بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى. Advertisements ويخوض محمد رمضان السباق الرمضانى بمسلسله الجديد "زلزال" والذى يعود خلاله لارتداء "توب ولاد الغلابة"، بمشاركة العودة المنتظرة للفنانة حلا شيحة فى دور البطولة، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم ماجد المصري ونسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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