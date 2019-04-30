انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يكشف معلومات لافتة حول الفن والسياحة في تركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 08:58 مساءً - أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بقطاع صناعة الأفلام والمسلسلات التركي، قائلاً إنه يحقق إيرادات بملايين الدولارات.

وقال الرئيس التركي: إن "صادراتنا من الأفلام والمسلسلات بلغت 350 مليون دولار، وإن تركيا في هذا القطاع بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول".

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من جانب آخر، أشاد أردوغان بقطاع السياحة التركي، قائلاً إن بلاده أصبحت تستقبل السياح خلال المواسم الـ4 من العام، متوقعاً أن يصل عدد السياح الأجانب الذين ستستقبلهم تركيا خلال العام الجاري إلى 50 مليون سائح.

وأضاف أن حكومته تسعى إلى جعل الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات التي تحقق فائضاً في الحساب التجاري، مشيراً إلى أنها تستهدف صادرات عند 182 مليار دولار خلال العام الجاري، وعند نصف تريليون دولار في 2023.

جدير بالذكر أن قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني التركي حقق طفرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في إنتاج المسلسلات، التي لاقت رواجاً كبيراً، خاصة في الدول العربية.