قناة محمد رمضان على "يوتيوب" تتخطّى 1.4 مليار مشاهدة

أعلن الممثل المصري محمد رمضان، عبر "أنستقرام"، أن قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" تخطّت ملياراً و400 ألف مشاهدة.

وطالب رمضان جمهوره بانتظار الأغنية الدعائية لمسلسله "زلزال"، الثلاثاء، وعنوانها "سيبونا بقي في حالنا"، وهي من أداء أحمد شيبة.





وأشار شيبة، عبر حسابه الخاص في "تويتر"، إلى انتهاء تسجيل تتر المسلسل، ناشراً صورةً تجمعه بمحمد رمضان.

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ومسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين إلى جانب منى عبدالغني وهنادي مهنى، وحسام داغر ومصطفى منصور.

وسبق أن كشف رمضان عن تعاونه أيضاً مع نجم الأغنية الكويتية نبيل شعيل في تتر العمل، مؤكداً فخره بذلك.



