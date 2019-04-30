لمحبي شمس الأغنية… إقرأوا هذا الخبر

Apr 30, 2019
اطلقت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم اغنية جديدة بعنوان “بعلق مشنقتو” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي من انتاج MBC وذلك في الحلقة النهائية من برنامج المواهب “أرابز غوت تالنت”.
الأغنية الجديدة كانت قد وعدت بها نجوى جمهورها كمفاجأة بالحلقة الختامية لبرنامج ارابز غوت تالنت بعنوان “بعلق مشنقتو” وذلك عبر تطبيق انغامي وشاشة MBC حيث شاركها عدد من المشتركين في اللوحة الغنائية.
كذلك يستعد جمهور نجوى كرم لمفاجآت عدة من فنانتهم في الاشهر القادمة خصوصاً انها مقبلة على سلسلة من الحفلات الغنائية في لبنان وسوريا والسعودية اضافة الى جولة اميركية وستارز اون بورد.
يذكر ان نجوى ستصور اغنية” كتير حلو ” التي كانت قد طرحتها منذ اسبوعين من كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة مع المخرج وليد ناصيف ليتم طرحها بعد عيد الفطر.
نشير ان أغنية نجوى كرم الأخيرة “ملعون ابو العشق” كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، اقتربت من الـ 20 مليون مشاهدة بعد ثلاثة اسابيع على اطلاقها.
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