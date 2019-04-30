عارضة برازيلية تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ كلابها.. هذه قصتها المؤثّرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُثر على العارضة البرازيلية "كارولين بيتينكورت"، 37 عامًا، متوفاةً، بعد أن قفزت في البحر، لإنقاذ جرائها من عاصفة شديدة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأنه تم العثور على جثة "بيتينكورت" بالقرب من شاطئ "سيجاراس" في ساوبلو، ظهر أمس الإثنين، وذلك بعد أن أبلغ زوجها "خورخي سيستيني"، عن اختفائها يوم الأحد بعد سقوطها من قاربهما.

وحاول خورخي إنقاذ كارولين بنفسه، وسبح في المياه القريبة من جزيرة "إلهابيلا" لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ولكن دون جدوى.

وكان كلٌّ من كارولين وخورخي اللذين تزوّجا في يناير، يستمتعان بوقتهما وفي رحلة بقارب قرب إحدى الجزر في ساوباولو يوم الأحد الماضي، قبل أن تهب رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة.

وأدّت العاصفة إلى انقلاب القارب وسقوط جرائها في الماء، فلم تتردّد كارولين لحظة وقفزت في البحر على الفور من أجل إنقاذ الجراء، ثم اختفت، وقفز خورخي بعدها لينقذها ولكن العاصفة فرقت بينهما.

وكشفت التقارير عن أن خورخي في حالة صدمة شديدة، حيث شاهدها تغرق ولم يستطع إنقاذها رغم محاولاته المضنية.

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وأعربت وكالة عارضي الأزياء " OXYgen Models" والتي تعاونت سابقًا مع كارولين، عن حزنها، وقالت في بيان: "نقدر تعاوننا معها ومع ما قدمته لنا خلال السنوات السابقة، وتعازينا لأصدقائها وعائلتها، ونعلن إقامتنا الحداد".

كما وجّهت "إيزابيل بيتنكورت" 17 عامًا، ابنة كارولين، رسالة شكر للمُعزّين على "إنستغرام"، وقالت: "نحن ممتنون لدعمكم والرسائل التي تلقيناها من محبي وأصدقاء كارول".

الجديرُ بالذكر أن العارضة التي عملت كمقدّمة برامج تلفزيونية أيضًا، كانت قد تصدّرت عناوين الصحف عندما طُلب منها مغادرة حفل زفاف لاعب كرة القدم رونالدو على العارضة دانييلا سيكاريللي في فبراير 2005.

وفي حين أن بعض المصادر أوضحت أن سبب طلب مغادرتها كان لأنها ارتدت فستانًا أبيض مثل العروس، إلا أن أحد أصدقاء رونالدو قال إن السبب كان وجود رجل أعمال سبق له وارتبط بكارولين ودانييلا، في الزفاف.