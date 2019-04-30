ترشيح الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" للمشاركة في "سوق مهرجان كان"

القاهرة - لايف ستايل
رشح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، للمشاركة في سوق مهرجان كان وذلك في إطار مشروع مخصص لأفلام الفانتازيا الذي يقام بالتعاون مع 6 مهرجانات دولية أخرى بالإضافة لسوق مهرجان كان.
ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة تدوينة مُرفقة بصورة للفنان إياد نصار من أحداث الفيلم مُعلقة: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يرشح فيلم «الفيلم الأزرق ٢» لسوق مهرجان كان، في إطار مشروع متخصص في أفلام النوع والفانتازيا بالتعاون مع ٦ مهرجانات دولية أخرى و سوق مهرجان كان.
الفيلم يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، الفنان كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، والمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، وانضم إليهم في هذا الجزء النجمة هند صبرى، وإياد نصار، وهو من إخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز لمالكها المنتج تامر مرسى.
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