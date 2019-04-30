الطبيب المعالج للفنانة رغدة يطمئن جمهورها

أجرت رغدة العديد من الفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية المختص في القلب، وطمأنها الطبيب المعالج علي صحتها، حيث كتب الطبيب المعالج، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الفنانة رغدة بخير وفي بيتها.. كانت جاية تطمن علي قلبها" وتابع: "كتبت لها روشتة ورجعت لبيتها".

يذكر أن الفنانة رغدة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس، وأعلنت ذلك الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث قامت بنشر صورتها مع رغدة وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وكانت رغدة قد تعرضت لأزمة صحية بعد تسجيل حلقتها في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع في رمضان مع الإعلامية بسمة وهبة.

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