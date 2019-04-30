شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات وفاته.. حسين أبو حجاج: أنا عايش وزى الفل الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين أبو حجاح لـ"الخليج 365" إنه بخير وصحة جيدة ولا حقيقة لتعرضه لحادث سيارة، مؤكدا أن وفاته شائعة متكررة ولا يعرف مصدرها، ولماذا تخرج فى هذا الوقت تحديدا قبل شهر رمضان وفى موسم العمل بالدراما الرمضانية، مشيرا إلى أنه تفاجأ بنشر تلك الشائعة المزعجة من جديدة رغم خروج نفس الشائعة بالعام الماضى، قائلا: "أنا عايش وزى الفل الحمد لله".

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من جانب آخر يشارك أبو حجاج فى مسلسل "طلقة حظ" والذى تدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية، متزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.