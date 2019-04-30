شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الحكيم: نفتتح مسرح الشمس بعد تجديده بـ "ست الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد للافتتاح الرسمي لعرض " ست الدنيا" من إنتاج الفرقة ، والذي تُقام حاليا بروفاته النهائية على مسرح الحديقة الدولية لمدينة نصر ليتم افتتاحه خلال أيام .

فرقة مسرح الشمس Advertisements "ست الدنيا" نتاج رورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لاعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، العرض من تأليف و أشعار بلال امام،بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فنانيفرقة الشمس ،ديكور و ملابس هبة الله عبد الحميد ،ألحان أحمد الناصر ، تصميم و تدريب ميدو آدم .

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