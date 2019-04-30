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جيهان منصور وزوجها يؤديان مناسك العمرة بعد أسبوعين من زفافهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الإعلامية جيهان منصور مناسك العمرة بصحبة زوجها، وذلك بعد أسبوعين فقط من زفافهما، والذى أقيم 15 أبريل الجارى.

ونشرت جيهان منصور عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال مجدى جميل، أثناء تأديتهما لمناسك العمرة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم تقبل عمرتنا وبارك لنا فى زواجنا واغفر لنا وارحمنا يارب العالمين".

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جيهان منصور وزوجها

 

واحتفلت منذ أسبوعين جيهان منصور بزفافها من رجل الأعمال مجدى جميل، بحضور  مجموعة من الشخصيات العامة من بينهم النائب عبد الرحيم على، والإعلامى وائل الإبراشى، والفنان خالد زكى، حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزوجته الإعلامية شيماء السباعى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

 

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