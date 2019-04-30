شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "القصير يليق بك".. تشارليز ثيرون "قمر 14" فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية تشارليز ثيرون أثناء قضائها سهرة مع أصدقائها في لندن، ووصف موقع الديلي ميل ثيرون بأنها براقة في فستان من اللون الفضي اللامع القصير، وبدت ثيرون جميلة وموفقة في إطلالتها.

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من آخر أعمال النجمة تشارليز ثيرون هو فيلم " Long Shot " حيث يشارك ثيرون البطولة كل من وسيثر وجين وعدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم اليكسندر سكارسجارد و جون ديان رافائيل وبوب ادونكيرك وجيمس سايتو وغيرهم.