بعد إخلاء سبيله.. حمو بيكا إلى منزل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد محمد الجندي، مدير أعمال مغني المهرجانات حمو بيكا، عودة الأخير إلى منزله عقب إطلاق سراحه من محبسه في قسم الدخيلة، بعد قبول محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الاستشكال على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

وقال الجندي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "القضية تم قفلها تماما وتوجه حمو إلى منزل والده ووالدته للراحة، ويعود غدا لممارسة عمله بالاستديو الخاص بنا".

وكانت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قد قضت يوم 16 أبريل الجاري، بتأييد حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

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وتعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير، تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.أ" وشهرته "حمو بيكا"، دون تصريح.

جرى إلغاء الحفل، وحرر محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور، لتنظيمه حفلا غنائيا دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.