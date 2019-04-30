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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة كندة علوش صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما "حياة"، بعد غياب لمدة شهر عن صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وحرصت "كندة" على إخفاء وجه ابنتهما من الصورة وعلقت عليها قائلة: " منذ وقت طويل افتقدكم جميعا، كل سنة وانتو طيبين.. يارب يحفظ عيلكن وحبابكن".
وتعد هذه أول صورة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين عمرو وكندة وابنتهما.
يُذكر أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها في تربية ورعاية ابنتهما "حياة".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تعود لـ"إنستجرام" بأول صورة تجمعها بزوجها وابنتهما حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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