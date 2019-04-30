آخرهم حلا شيحة وأبرزهم غادة وياسمين وفهمي.. نجوم أخفوا خبر طلاقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة حلا شيحة، اليوم، طلاقها من زوجها الكندي، منذ 5 أشهر، بعد زيجة استمرت أكثر من 10 سنوات، أثمر عنها 3 بنات.

حلا شيحة لم تكن الأولى من بين نجوم الفن، التي أخفت خبر طلاقها عن الإعلام، بل شمل الأمر عدد من نجوم الفن، أبرزهم:

ياسمين عبدالعزيز

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاجئت الجميع منذ عدة أشهر بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.

وأكدت مصادر مقربة من ياسمين عبدالعزيز وقتها، أن الطلاق وقع منذ عام، ولكن لم يعلن الطرفان انفصالهما، وبعد عدة أشهر تزوج طليق ياسمين عبدالعزيز، من ريهام حجاج.

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غادة عادل

بعد عام على انفصالهما، أعلنت الفنانة غادة عادل، طلاقها من المخرج مجدي الهواري، أواخر العام الماضي، بعد زواج دام لأكثر من 20 عاما، أثمر عنه 5 أبناء، وبررت "غادة" إخفائها الأمر، أنها أرادت الحفاظ على خصوصية أبنائهم، إلا إن العلاقة الطيبة ما زالت تجمع بين الطرفين، رغبة منهما في استقرار نفسية أبنائهما.

ساندي

في أثناء استضافتها في حلقة من حلقات برنامج "قطعوا الرجالة"، كشفت الفنانة ساندي عن طلاقها من والد ابنها الوحيد، رجل الأعمال حازم كتانة، منذ فترة بسبب نشوب عدة خلافات بينهما.

محمود العسيلي

في حلقة من حلقات برنامج "حفلة 11"، مع الإعلامية سمر يسري، أعلن الفنان محمود العسيلي، انفصاله عن زوجته الثانية، منذ عدة أشهر، وعن عدم إعلانه خبر انفصالهما فور وقوعه، أكد أنه لا يحب أن يعلن حياته الشخصية على الملأ، حتى إن هناك من لم يكن يعرف بخبر طلاقه من زوجته الأولى، إلا حينما أعلن الزواج من زوجته الأخيرة.

أحمد فهمي

انفصل الفنان أحمد فهمي، عن منة حسين فهمي، في هدوء تام، بعد زواج استمر 3 سنوات، وكشف "فهمي" خبر انفصالهما في حلقة من حلقات برنامج "واحد من الناس"، وبعدها تزوجت "منة" من المحامي الشهير طارق جميل سعيد، بينما قام "فهمي" بخطبة الفنانة الشابة هنا الزاهد.

كمال أبو رية

في 2014، انفصل الفنان كمال أبو رية، عن زوجته الفنانة ماجدة زكي، في هدوء تام، بعد زواج استمر 26 عاما، إذ أثمرت زيجتهما عن 3 أبناء، ولم يعلن أي من الطرفين خبر الانفصال، حتى كشف الفنان كمال أبو رية عن انفصالهما في أحد البرامج.