شادي سرور لجمهوره: "صحتي اتدهورت وحاسس إني شخص تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
اعتذر الفنان شادي سرور لجمهوره عن عدم تقديم أي فيديوهات جديدة، خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على "فيسبوك".
وكتب سرور: "آسف إني مش قادر اعملكم فيديوهات تضحك زي الأول، بعد الأزمة الأخيرة أنا اتغيرت جدا، بقيت حاسس إني شخص تاني، الضحكة حتى لو هتطلع مني بتبقي زائفة! مش كآبة بس حاسس إني في حالة جمود".
وأضاف: "صحتي اتدهورت! مش باكل ولا بنام كويس! مش بكلم حد ولا برد! مش قادر أفهم حصلي إيه! بكلم ربنا كل يوم يوصلني لحل بس مفيش، أتمنى محدش يبقي زعلان مني، وشكرا على صبركم عليا".
يذكر أن شادي سرور أثار الجدل قبل فترة بإعلان إلحاده، ثم تراجع عن ذلك، وأطلق مؤخرا فيديو كليب يسخر فيه من محمد رمضان.
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