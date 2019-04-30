روبي وسوزان نجم الدين مع بطل “صراع العروش”.. صورٌ تُواجه سخريةً!

أثار نجوم فيلم “حملة فرعون” المقرّر عرضه في عيد الفطر المقبل، اهتمام العديد من المتابعين، بعد نشر صورهم مع النجم الآيسلندي العالمي “ثور بغورنسون”، الذي ظهر بشخصية “الجبل” في مسلسل “صراع العروش” ما جعله محطّ اهتمام لدى المصريين والعرب، وأكثر المرحبين به ممن انضموا للفيلم مؤخرًا. وتداول رواد التواصل الاجتماعي، صور “روبي” و”سوزان نجم الدين” من أبطال فيلم “حملة فرعون” مع “بغورنسون”، بكثرة خلال الأيام الماضية، نظرا لتعلّق العديد من المتابعين بشخصية “الجبل” التي أداها النجم العالمي، بجانب ضخامة حجمه في الصور لمن لا يعرفه، والتي تجذب انتباه أيّ مشاهد له، ما فتح الباب لسخرية المتابعين من رواد التواصل الاجتماعي على الصور المتداولة.

ويُعد فيلم “حملة فرعون” من أكثر الأفلام التي جذبت انتباه الجميع داخل مصر وخارجها؛ بسبب تعمد صُنّاع العمل، الاعتماد على بعض الأسماء الكبيرة اللامعة، من النجوم العالميين، للمشاركة في الفيلم، حتى لو بأدوار بسيطة، لكن لضمان وجود اسمهم في الفيلم، لحصد أكبر نسب إقبال على شبابيك التذاكر بالسينمات، وكان أبرز هؤلاء النجوم “فان دام”، و”مايك تايسون”، و”قمر”، و”سوزان نجم الدين”، وكرم جبر”، و”فراس سعيد”، وغيرهم من النجوم. وشارك كل فنان من أبطال “حملة فرعون”، صورته مع العالمي “بغورنسون”، على حسابه في “إنستغرام”، وحملت تعليقات المتابعين سخرية كبيرة على أحجام المشاركين في العمل، وحجم بطل “صراع العروش”، والفروق الهائلة بينهم، حيث وصف البعض صورة النجمة سوزان نجم الدين مع “بغورنسون”، بـ”القطار والنفق”، وحذرها أحدهم قائلاً: “ديري بالك لايعضك أو ياكلك”، ووصلت حد السخرية إلى ربط البعض بين النجم العالمي وبين موت “راغب قيس”.

وسخر العديد من المتابعين للفنانة “روبي” من صورتها مع “الجبل”، قائلين: “يلهوي وكمان راس حاربة”، و”إنتي مش خايفة وإنتي جمب ذاموتن.. سيرسي لو قفشتك هتزعلك”، و”ده الفراعنة كلهم”، و”ما شاء الله هو هذا إنسان.. أنا كنت مفكراه تمثال”. جديرٌ بالذكر أن أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، فيجبر على التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.