وجهت الفنانة كندة علوش،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف، حيث نشرت صورة تجمعها به و علقت كاتبة: "منذ وقت طويل افتقدكم جميعا، كل صورة تجمعها به و علقت كاتبة: "منذ وقت طويل افتقدكم جميعا، كلسنة وانتو طيبين.. يارب يحفظ عيلكن وحبابكن". يذكر أن الفنانة كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها في تربية ورعاية ابنتهما "حياة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل.. كندة علوش توجه رسالة لـ"عمرو يوسف" وابنتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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