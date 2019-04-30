محمد رمضان يكشف عن الأغنية الدعائية الأولى لـ "زلزال"

كشف النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني المقبل "زلزال"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتباٌ: "بعد قليل الأغنية الدعائية الأولى من مسلسل زلزال..سيبونابقى في حالنا غناء أحمد شيبة".
يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة
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