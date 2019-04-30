محمد رمضان يكشف عن الأغنية الدعائية الأولى لـ "زلزال"

كشف النجم محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني المقبل "زلزال"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتباٌ: "بعد قليل الأغنية الدعائية الأولى من مسلسل زلزال..سيبونا

بقى في حالنا غناء أحمد شيبة".

يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة

كل من ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.