سلوى محمد علي ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

تحل الفنانة سلوى محمد علي ضيفة على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلاميه إنجي علي، وذلك يوم الخميس في تمام الساعه الثامنة مساء.

وقد اشتهرت سلوى محمد علي بدور الخالة

خيريه فى برنامج الأطفال عالم سمسم واشتهرت بأدوار متميزه على مدار مشوارها الفني، حيث شاركت بعدد كبير من الأدوار المساعدةبالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، من أفلامها "اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع"، وشاركت في مسلسلات "بنت اسمها ذات، سيره حب، وأخر أعمالها مسلسل 30 يوم من العام الماضي، أما عن مشاركتها المسرحية منها مسرحية الملك لير.