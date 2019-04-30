بالفيديو..أنغام تروج لحفلها بـ ساقية الصاوي

نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، علقت "أنغام" على الفيديو كاتبة:" استنونى على مسرح الساقية بفرع البروج 1 مايو ". ويذكر أنه أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً بدار الأوبرا المصرية, على خشبة المسرح الكبير, وذلك احتفالاً بعيد الربيع, وقدمت أنغام بالحفل أيضا حوالى 20 أغنية وهى: "حالة خاصة جدا" و"يا ريتك فاهمنى" "بين البنين" و"أهى جات" و"لا دبلت" "هتقول لربنا إيه" على خشبة المسرح الكبير, وذلك احتفالاً بعيد الربيع, وقدمت أنغام بالحفل أيضا حوالى 20 أغنية وهى: "حالة خاصة جدا" و"يا ريتك فاهمنى" "بين البنين" و"أهى جات" و"لا دبلت" "هتقول لربنا إيه""حبايبنا" "هدنة" و"أساميك الكتيرة" و"بتوصفنى بتكسفنى" و"اتجاه واحد" "وحدانية" و"بقول نسياك" و"100 صورة" و"بخاف افرح" "عرفها بيا" و"اكتبلك تعهد" "حتة ناقصة" و"سيدى وصالك" وسط حالة تفاعل كبيرة مع الجمهور الذى امتلأ به المسرح الكبير بدار الأوبرا. Advertisements

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