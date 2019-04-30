شاهد.. هنا الزاهد تشارك جمهورها بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تشارك الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الواد سيد الشحات"، ويشاركها العمل كلاً من " أحمد فهمي, محمد Advertisements عبد الرحمن, محمد اسامه, محمود الليثي, أحمد فتحي, محمد ثروت ", من اخراج: أحمد الجندي, وتأليف: مصطفى صقر. عبد الرحمن, محمد اسامه, محمود الليثي, أحمد فتحي, محمد ثروت ", من اخراج: أحمد الجندي, وتأليف: مصطفى صقر. تدور قصة المسلسل في اطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

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