إليسا تتخطى مليوني مشاهدة بكليب كرهني في أسبوع

اجتازت الفنانة إليسا حاجز مليوني مشاهدة، بكليب أغنية "كرهني" الذي طرح على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع، كاميل خوري، والكليب من
إخراج: إنجي جمال.
يذكر أن إليسا، طرحت آخر فيديو مصور لأغنية "شمس العيد" واقترب عدد مشاهداتها من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان: روميو لحود، توزيع: كاميل خوري.
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