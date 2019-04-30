الخريطة الكاملة لقنوات LBCI وLDC خلال شهر رمضان المقبل

تعرض الـ"LBCI" والـ"LDC" خلال شهر رمضان المبارك المسلسل اللبناني: "أسود" بطولة النجم باسم مغنية، النجمة ورد الخال، والنجمة داليدا خليل، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، وإخراج سمير حبشي.

تدور أحداثه حول قصّة إجتماعيّة، رومانسيّة تُقدّمها مرشيليان عن "أسود" (باسم مغنية)، شاب وسيم، أنيق، يملك ثروة، ويعيش في قصر فاخر مع عدد من الأولاد المشرّدين والفقراء.

يقوم "أسود" بعملية اختطاف "كارين" (داليدا خليل) إبنة رجل الأعمال الكبير "مالك بيطار" (ألكو داوود) وزوجته "مارغو" (النجمة ورد الخال) مقابل فدية مالية، قبل زواجها من المهندس "طارق" (الياس الزايك) بدقائق, تتفاجئ "كارين" برئيس العصابة والخاطف الوسيم "أسود"، لكنّ غموضه وأسرار حياته ستُغيّر مسار حياتها بشكل دراماتيكي ومشوّق في آن، هي الصبيّة الجميلة والثريّة, فكيف سيكون وقع الحقيقة على "كارين" وعائلتها عندما ستكتشف سبب اختطاف "أسود" لها؟

"أسود" إنتاج شركة إيغل فيلمز-

جمال سنّان، بطولة: باسم مغنية، داليدا خليل، ورد الخال، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، وفاء طربيه، جان قسّيس، خالد السيّد، ماري أبي جرجس، وغيرهم.

بعد رقصة الـ"تانغو" الرائعة:

"الكاتب" باسل خيّاط يروي قصّة نجاح جديدة مع دانييلا رحمة بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل "تانغو" في رمضان الماضي على الـ"LBCI"، يجتمع الثنائي باسل خيّاط ودانييلا رحمة من جديد في مسلسل "الكاتب" بين تأليف الكاتبة المعروفة ريم حنّا للعمل، لمسة رامي حنّا الإخراجيّة الناجحة، والبطولة الثنائيّة للنجمين باسل خيّاط ودانييلا رحمة مع نخبة من نجوم التمثيل في لبنان، يَعدنا مسلسل "الكاتب" على الـ"LBCI" والـ"LDC" بعملٍ متألق في رمضان 2019، حبكتُه الدراميّة رومانسيّة، بوليسيّة، وإجتماعيّة، تجمع بين عالمي الحبّ والجريمة.

"يونس جبران" (باسل خيّاط) كاتب شهير يُتّهَم بجريمة قتل ممثّلة، وتنتشر

أخباره على صفحات الجرائد، مُشكّلاً صدمة للرأي العام المولع بكُتبه التي تُحقّق أعلى نسب مبيعات. تتولّى المحامية "مجدولين" (دانييلا رحمة)، المتأثرة بكتاباته وأفكاره، الدفاع عنه.

فتتسارع الأحداث وتُفتح ملفات قديمة للكاتب، لتتوالى الصدمات وتتكشّف الحقائق التي ستُفاجئ كلّ من "يونس" و"مجدولين" وحتى المحيطين بهما, فهل سيتمكّن "الكاتب" من تغيير حبكة الأحداث في حياته؟ كيف ستكون نهاية الرواية؟ ومن هو القاتل الحقيقي؟

"الكاتب" من أضخم الأعمال الرمضانية المُنتظرة، إنتاج شركة إيغل فيلمز-

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جمال سنّان، بطولة: باسل خيّاط، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، فادي أبي سمرا، غابريال يمّين، بولين حدّاد، وغيرهم...

ماغي بو غصن وأحمد فهمي في "بروفا"

ينتظر محبّو النجمة ماغي بو غصن العمل الدرامي الذي ستُطلّ من خلاله هذا العام في رمضان على الـ"LBCI" والـ"LDC". "بروفا" عنوان المسلسل الذي ستخوض عبره ماغي السباق الرمضاني، وستلعب شخصيّة "ليال" التي تعمل في مدرسة خاصّة ثانويّة كمدرّبة فرقة مسرحيّة، مرحة، عفويّة، طموحة وتُحبّ الحياة. حفيد مالكة المدرسة ومديرها "ماجد" (النجم المصري أحمد فهمي)، الذي عاش في مصر، وعاد الى لبنان لإدارة المدرسة، شاب صارم سيفرِض القوانين والإنضباط على الطلاّب، متأثّراً بتربيته وطريقة نشأته وسط عائلته, وبين مدير المدرسة الصارم ومدرّبة المسرح الحالمة، كيف ستكون يوميّات المدرسة وطلاّب هذا الجيل بطموحاته وعالمه الخاص؟ وما الذي ينتظر "ماجد" من مفاجآت تُعدّها "ليال" له؟

"بروفا" مسلسل رومانسي إجتماعي، إنتاج شركة إيغل فيلمز-

جمال سنّان، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، بطولة: ماغي بو غصن، أحمد فهمي، سميرة بارودي، وسام صبّاغ، ماي الصايغ، تاتيانا مرعب، هيام أبو شديد، كارلا بطرس، وسام سعد، فيفيان أنطونيوس، نهلا داوود، ألكو داوود، ريتا حرب، كريستيان الزغبي، رولا بقسماتي، وغيرهم...

مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة في "حرملك" تعرض الـ"LBCI" والـ"LDC" خلال شهر رمضان المبارك تعود أحداث المسلسل التاريخي الضخم "حرملك", الى القرن التاسع عشر، وتحديداً الى المرحلة التاريخيّة التي بدأت فيها الدولة العثمانيّة تتفكّك، يعود بنا العمل الذي يُقدّم إحدى أجمل القصص الروائيّة المشوّقة، ضمن بناء درامي مُتقن، وروعة إنتاجيّة وإخراجيّة، تُضاهي أضخم المسلسلات التركيّة.

مع تآكل أجهزة الدولة العليا ومعاناة مؤسّساتها من الشيخوخة وتفشّي الفساد، تزداد وتيرة المؤامرات والمكائد.

تبدأ أحداث المسلسل بهروب الجارية "حنّة" (النجمة درّة) ليلة إعدامها، بعد أن دبّرت لها "قمر" (النجمة سلافة معمار) رئيسة "خان الحرملك" تهمة إشاعة الرذيلة في المجتمع، ومقتل "مراد باشا" نائب الوالي العثماني في الليلة ذاتها يُكلّف "جاد أوصمان أوغلو" (النجم جمال سليمان) بالمنصب، محاولاً بسط سيطرته، في ظلّ النزاع مع "عزمي بك" (النجم أحمد فهمي) رئيس الصوباشيّة الذي خطّط لتولّي منصب "مراد باشا".

تتصاعد وتيرة الأحداث من قلب "الخان" وخارجه، حيث تُحاك الدسائس والمكائد من "قمر" وجواريها وفقاً لمصالحها مع كبار رجال الحكمدارية والتجّار، وحيث تغزو العمالة والجاسوسيّة للإنجليز بين مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة، لمَن ستكون الغلبة؟ "جاد أوغلو" أم "عزمي بك"؟ "قمر" أم "حنّة" التي سيُساندها "هاشم" (النجم باسم ياخور)؟ وهل سيتمكّن "هاشم" من قلب المعادلة في "الخان"؟

"حرملك" تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا-إياد نجّار، بطولة نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، مصر، ولبنان: جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، كارمن لبّس، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، محمد خير الجراح، وفاء موصللي، نادين خوري، باسل الزارو، رواد عليو، ليليا الأطرش، محمد علاء، عبد الهادي الصباغ، حسن عويتي، روعة ياسين، دانا الحلبي، شيرين أبو العزّ، نهى عابدين، وغيرهم.