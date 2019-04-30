الدولة العربية صاحبة أكثر عدد ساعات صيام خلال رمضان 2019.. وهذه مدة الصيام في لبنان

تختلف ساعات الصوم في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، بسبب اختلاف ساعات النهار للبلدان.

وبحسب موقع شبكة “روتانا” الإعلامية السعودية، فستكون الجزائر هي أطول دولة عربية في عدد ساعات صيام خلال شهر رمضان 2019، وذلك بمعدل 16 ساعة بين أوله وآخره، إذ سيبدأ نحو 15 ساعة ونصف الساعة، وسينتهي بـ 16 ساعة ونصف الساعة، مما يجعل المعدل 16 ساعة تقريبا.

وعلى النقيض، ستكون الصومال هي أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام، بنحو 13 ساعة ونصف الساعة.

ووفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، فإن عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال رمضان هذا العام هي 14 ساعة و40 دقيقة في أول يوم، بينما سيكون آخر يوم من الشهر هو صاحب أطول عدد ساعات صيام، بمعدل 15 ساعة و12 دقيقة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، 14 ساعة و33 دقيقة، وفي الكويت 14 ساعة و55 دقيقة، وفي عمان (مسقط) 14 ساعة و31 دقيقة، وفي البحرين (المنامة) 14 ساعة و42 دقيقة، بينما في الأردن (عمان) 15 ساعة و12 دقيقة.

وسيكون عدد ساعات الصيام في فلسطين خلال رمضان 2019 15 ساعة و4 دقائق، وفي سوريا (دمشق) 15 ساعة و17 دقيقة، وفي لبنان (بيروت) 15 ساعة و15 دقيقة.

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وفي مصر (القاهرة) تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و3 دقائق، وفي العراق (بغداد) 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الجزائر 15 ساعة و31 دقيقة، وفي المغرب (الرباط) 15 ساعة و16 دقيقة، وفي اليمن (صنعاء) 14 ساعة و7 دقائق.

شهرُ رَمَضَانَ هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع في أيامه المسلمون (باستثناء بعض الحالات) عن الشراب والطعام مع الابتعاد فيه عن الشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس.

يبدأ شهر رمضان عند ثبوت رؤية الهلال يوم 29 من شعبان، وفي حالة عدم رؤيته يصبح شهر شعبان 30 يوماً فيكون اليومُ التالي أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يوم أيضاً بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.

كما أن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ لأنهم يؤمنون أن نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر من هذا الشهر، ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة في فترة نزول الوحي حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء عندما جاء إليه المَلَك جبريل، وقال له اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وكانت هذه هي الآية الأولى التي نزلت من القرآن، والقرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان، ثم كان جبريل ينزل به مجزئاً في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في ثلاث وعشرين سنة.

سبوتنيك \ وكالات